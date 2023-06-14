Вышел трейлер второго сезона сериала "Основание"

Мировая премьера состоится 14 июля.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер второго сезона сериала "Основание" режиссера Руперта Сандерса. Проект создан по мотивам одноименной серии книг Айзека Азимова.

События второго сезона развернутся спустя столетие после первого. Сюжет расскажет историю людей, которые владеют менталистикой и могут стать угрозой Плану Сэлдона. Кроме того, в Галактической Империи продолжаются распад и разрушение.

В главных ролях сыграли Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и Леа Харви. Мировая премьера состоится 14 июля.

Ранее Pixar представила трейлер спин-оффа мультфильма "Вверх".

Видео: YouTube / Apple TV