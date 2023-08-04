Вышел трейлер второго сезона аниме сериала "Убийца гоблинов"

Выход новых серий состоится в октябре 2023 года.

Издательский лейбл GA Bunko представил трейлер второго сезона аниме сериала "Убийца гоблинов". Его опубликовали на YouTube.

Сериал снят по одноименной серии книг. В ней представлен фэнтезийный мир, в котором искатели приключений выполняют различные контракты. С одним из них, который известен под прозвищем "Убийца гоблинов", знакомится молодая жрица.

Детали второго сезона создатели проекта не анонсировали. Выход новых серий состоится в октябре 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Disney показала свежий динамичный тизер сериала "Асока".

Видео: YouTube / GA文庫チャンネル