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Вышел трейлер второго сезона аниме сериала "Убийца гоблинов"

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Выход новых серий состоится в октябре 2023 года.

Издательский лейбл GA Bunko представил трейлер второго сезона аниме сериала "Убийца гоблинов". Его опубликовали на YouTube.

Сериал снят по одноименной серии книг. В ней представлен фэнтезийный мир, в котором искатели приключений выполняют различные контракты. С одним из них, который известен под прозвищем "Убийца гоблинов", знакомится молодая жрица.

Детали второго сезона создатели проекта не анонсировали. Выход новых серий состоится в октябре 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Disney показала свежий динамичный тизер сериала "Асока".

Видео: YouTube / GA文庫チャンネル

Теги: аниме, сериал, трейлер, убийца гоблинов
Категории: Лента новостей, Культура,

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