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Вышел трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто"

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Премьера состоится в этом году.

В интернете опубликован трейлер тринадцатого сезона сериала "Доктор Кто". Впервые он был представлен на фестивале Comic-Con.

Дата выхода новых серий не указывается, однако создатели подтвердили, что премьера состоится в текущем году. Уточняется, что сезон будет состоять из восьми серий.

Главную роль в сериале также сыграет Джоди Уиттакер. В новом сезоне приняли участие Мандип Гилл, Джон Бишоп, Джейкоб Андерсон. Шоураннером и одним из режиссеров проекта выступил Крис Чибнелл, который работал над двумя предыдущими сезонами.

Ранее вышел трейлер нового сезона сериала "Декстер".

Видео: Youtube/Doctor Who

Теги: доктор кто, новый сезон, сериал, трейлер
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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