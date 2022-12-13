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Вышел трейлер триллера "Связь" с Евой Грин и Венсаном Касселем

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Мировая премьера состоится 24 февраля.

Apple TV представил трейлер шпионского триллера "Связь" с Евой Грин и Венсаном Касселем. Шоураннером проекта выступил Стивен Хопкинс.

Сериал расскажет историю двух агентов, которым предстоит объединиться с целью противостоять серьезной угрозе на территории Лондона. Им предстоит преодолеть свое прошлое, а также стать участниками политических интриг.

Главные роли сыграли Ева Грин и Венсан Кассель. Мировая премьера на AppleTV состоится 24 февраля.

Ранее Netflix представил трейлер пятого сезона Drive to Survive.

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, связь, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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