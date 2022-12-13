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Netflix представил трейлер пятого сезона Drive to Survive

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Премьера намечена на 24 февраля.

Американская стриминговая компания Netflix представила трейлер пятого сезона своего документального проекта Drive to Survive, который рассказывает зрителям историю о событиях "Формулы-1", гонках и спортсменах. Официальный релиз проекта в 2023 году запланирован на 24 февраля. Увидеть эпизоды можно будет на онлайн-сервисе. Авторы сообщили о том, что полностью посвятили пятый сезон 2022 году.В съёмках принимали участие гонщики и руководители всех команд, поэтому как и раньше, пользователей ждут эксклюзивные интервью с участниками мировых заездов. Напомним, что впервые релиз проекта Drive to Survive состоялся в марте 2019 года и с каждым годом документалка становилась всё более и более популярной на Западе. Четвёртый сезон сериала входил в топ-10 лучших проектов по аудитории в 56 странах.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: drive to survive, netflix, гонки, документальный фильм, пятый сезон, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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