Netflix представил трейлер пятого сезона Drive to Survive

Премьера намечена на 24 февраля.

Американская стриминговая компания Netflix представила трейлер пятого сезона своего документального проекта Drive to Survive, который рассказывает зрителям историю о событиях "Формулы-1", гонках и спортсменах. Официальный релиз проекта в 2023 году запланирован на 24 февраля. Увидеть эпизоды можно будет на онлайн-сервисе. Авторы сообщили о том, что полностью посвятили пятый сезон 2022 году.В съёмках принимали участие гонщики и руководители всех команд, поэтому как и раньше, пользователей ждут эксклюзивные интервью с участниками мировых заездов. Напомним, что впервые релиз проекта Drive to Survive состоялся в марте 2019 года и с каждым годом документалка становилась всё более и более популярной на Западе. Четвёртый сезон сериала входил в топ-10 лучших проектов по аудитории в 56 странах.

Netflix выпустил трейлер второго сезона фэнтези "Тень и кость".

Фото и видео: YouTube / Netflix