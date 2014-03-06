Со временем герой понимает, что его трагедия оказалась элементом крупного международного заговора.

Вышел трейлер триллера "Без жалости" с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Его представил потоковый сервис Amazon.

Лента увидит свет 30 апреля — она является экранизацией произведений американского писателя Тома Клэнси. В центре сюжета — солдат Джон Кларк, знакомый известного Джека Райана. Он пытается отомстить убийцам своей жены. Её убили после одной из миссий, когда герой спас оперативника из рук бывших российских военнослужащих.

Со временем герой понимает, что его трагедия оказалась элементом крупного международного заговора.

Ранее Михаил Галустян отсудил у Сарика Андреасяна права на фильм "Непрощенный".

Видео: YT / Amazon Prime Video