Михаил Галустян отсудил у Сарика Андреасяна права на фильм "Непрощенный"

Режиссер задолжал артисту 15 млн рублей.

Шоумен и юморист Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, Андреасян задолжал Галустяну 15 млн рублей, которые брал на производство фантастической картины "Кома". Деньги вложила кинокомпания артиста "Фреш-фильм".

В результате "Кома" провалилась в прокате, собрав 2,4 млн долларов (около 181 млн рублей) при общем бюджете 305 млн рублей. Галустян через суд потребовал вернуть ему деньги, потраченные на финансирование проекта. В свою очередь режиссер предложил артисту сделку: он отдал авторские права на один из немногих своих окупившихся фильмов "Непрощенный".

Ранее иск к создателям фильма "Кома" подал Фонд кино. Организация требует взыскать 65 млн рублей.

"Кома" – это фантастическая драма, премьера которой состоялась в 2019 году. После аварии молодой архитектор приходит в себя в странном мире, лишь частично похожем на реальность. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, встретить любовь и найти, наконец, выход в реальный мир.

Фото: Instagram / m_galustyan