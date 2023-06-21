Вышел трейлер спортивной мелодрамы "Претенденты"

Кинокомпания MGM представила трейлер спортивной драмы "Претенденты". Режиссером фильма выступил Лука Гуаданьино.
Сюжет расскажет историю теннисистки Таши Дункан. После травмы она становится тренером своего мужа, который терпит неудачи на корте. В очередном матче его соперником становится бывший друг, который имел романтические связи с Ташей.
В главных ролях снялись Зендея, Джош О"Коннор и Майкл Фест. Мировая премьера состоится 15 сентября.
Ранее вышел дебютный тизер спин-оффа "Ходячих мертвецов" про Дэрила Диксона.
Видео: YouTube / IGM
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