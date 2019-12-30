Вышел трейлер сериала Трейлер сериала "Мифический квест: Пир воронов"

Проект расскажет о создателях компьютерных игр.

Стриминговый сервис Apple TV опубликовал трейлер сериала "Мифический квест: Пир воронов", снятый создателями сериала "В Филадельфии всегда солнечно". Комедийный проект расскажет о команде разработчиков, занимающихся созданием компьютерной игры.

Главные роли "Мифическом квесте" сыграли Роб МакЭлхенни, Элиша Хениг, Кэйтлин МакГи, Ф. Мюррэй Абрахам, Эшли Берч, МакКольм Сепас мл., Джесси Эннис. Премьера сериала запланирована на 7 февраля 2020 года.

Ранее мы публиковали фантастического сериала "Родина: Форт Салем". Ролик был опубликован 17 января на официальном YouTube - канале проекта. Сюжет повествует об альтернативной Америке, где правительство страны 300 лет назад заключили соглашение с ведьмами и сделали их частью армии

Видео: YouTube/ Apple TV