Ведьмы в армии США: вышел трейлер сериала "Родина: Форт Салем"

Премьера сериала запланирована на 18 марта.

В сети появился трейлер фантастического сериала "Родина: Форт Салем". Ролик был опубликован 17 января на официальном YouTube - канале проекта.

Сюжет повествует об альтернативной Америке, где правительство страны 300 лет назад заключили соглашение с ведьмами и сделали их частью армии. Действие сериала развернется в современных США, где три молодые женщины, прошедшие базовую подготовку по боевой магии, начинают служить родине.

Главные роли в проекте сыграли Эшли Николь Уильямс, Джессика Саттон, Тейлор Хиксон, Деметрия МакКинни и Амалия Холм. Премьера сериала запланирована на 18 марта.

Видео: YouTube / Motherland