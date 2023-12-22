Вышел трейлер сериала "Сегун"

Премьера состоится на стриминговом сервисе Hulu 27 февраля.

Телеканал FX представил новый трейлер сериала "Сегун" по бестселлеру Джеймса Клавелла. Продюсерами проекта выступили Хироюки Санада и Эрико Миягава.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших в Японии XVII века на заре гражданской войны. Лорд Еси Торанаги борется за свою жизнь в борьбе с врагами из Совета регентов. Также в центре сюжета окажется английский капитан Джон Блэкторн, чей корабль приплывает к рыбацкой деревушке. Его участие в битве может помочь лорду одолеть врагов.

В главных ролях сыграли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи и другие. Премьера состоится на стриминговом сервисе Hulu 27 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет в роли канцлера-диктатора.

Видео: YouTube / FX Networks