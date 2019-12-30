Вышел трейлер сериала "Разрабы" от Алекса Гарленда

Сериал стартует на телеканале FX с 5 марта.

В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер сериала "Разрабы" от Алекса Гарленда. Ролик опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV.

В сюжете сериала история Лили Чан, сотруднице передовой технологической компании в Сан-Франциско. Девушка подозревает, что начальство виновно в гибели ее молодого человека, и пытается отыскать какие-нибудь улики.

Алекс Гарленд известен благодаря таким фильмам, как "Аннигиляции" и "Из машины".

Сериал стартует на телеканале FX с 5 марта.

Ранее мы сообщали о том, что HBO хочет снять сериал по мотивам фильма "Паразиты".

Видео:Rotten Tomatoes TV/YouTube