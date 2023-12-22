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Вышел трейлер сериала "Новый взгляд"

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Премьера состоится 14 февраля.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер сериала "Новый взгляд". Режиссером проекта выступил Тодд А. Кесслер.

Сюжет расскажет о влиянии иконы моды Кристиана Диора на Париж 1940-х годов, во время нацистской оккупации. Его популярность ставит под угрозу статус другого модельера, Коко Шанель. В центре сюжета окажутся их отношения.

В главных ролях сыграли Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Мэйси Уильямс и другие. Премьера состоится 14 февраля. Всего выйдет 10 эпизодов сериала.

Ранее Netflix представил первый тизер сериала "Джентльмены".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, новый взгляд, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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