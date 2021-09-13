Вышел трейлер сериала Marvel "Соколиный глаз"

Премьера состоится 24 ноября 2021 года.

Marvel опубликована первый трейлер сериала "Соколиный глаз". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале студии.

В сериале Клинт Бартон обретет преемника в лице Кейт Бишоп, которая называет себя величайшей лучницей в мире. Она не имеет суперспособностей, поэтому учится у своего наставника меткости и ловкости.

Главные роли играют Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд. Помимо них в сериале зрители увидят Флоренса Пью, Веру Фармигу, Тони Далтона и других. Режиссерами картины являются Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд.

Премьера сериала "Соколиный глаз" состоится 24 ноября текущего года на Disney+. По предварительным данным, он будет включать в себя шесть эпизодов.

Ранее вышел трейлер киноальманаха "Шестнадцать+" с хитами Доры и Дани Милохина.

Фото: Twitter / Marvel Entertainment

Видео: Youtube / Marvel Entertainment