Вышел трейлер ролевого экшена "Былина"

Студия Far Far Games представила новый трейлер ролевого экшена "Былина". Игра является "славянской" версией популярной франшизы Diablo.
В центре сюжета окажется молодой воин Соколок, который мечтает пойти по стопам отца и стать настоящим богатырем. Однако после одного из заданий герой погибает и возвращается в роли духа, чтобы сразиться со злодеями и спасти мир от гибели. Релиз "Былины" состоится в 2025 году. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 иXbox Series X/S.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер игры Dune: Awakening.
Видео: ВКонтакте / Былина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все