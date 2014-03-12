Вышел трейлер ролевого экшена "Былина"

Релиз игры состоится в 2025 году.

Студия Far Far Games представила новый трейлер ролевого экшена "Былина". Игра является "славянской" версией популярной франшизы Diablo.

В центре сюжета окажется молодой воин Соколок, который мечтает пойти по стопам отца и стать настоящим богатырем. Однако после одного из заданий герой погибает и возвращается в роли духа, чтобы сразиться со злодеями и спасти мир от гибели. Релиз "Былины" состоится в 2025 году. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 иXbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер игры Dune: Awakening.

Видео: ВКонтакте / Былина