Вышел новый трейлер игры Dune: Awakening

Релиз новинки состоится 20 мая на ПК.

Студия Funcom представила новый трейлер многопользовательской игры Dune: Awakening. Разработчики показали открытый мир планеты Арракис, в котором развернутся основные действия сюжета.

Отмечается, что каждую неделю планету будут накрывать мощные кориолисовы бури, из-за чего карта игрового мира будет меняться. Игрокам придется заново искать ресурсы и полезные предметы до того, как это сделают конкуренты. Релиз Dune: Awakening состоится 20 мая на ПК.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры Death Stranding 2.

Видео: YouTube / Funcom