  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:39
91
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел новый трейлер игры Dune: Awakening

0 0

Релиз новинки состоится 20 мая на ПК.

Студия Funcom представила новый трейлер многопользовательской игры Dune: Awakening. Разработчики показали открытый мир планеты Арракис, в котором развернутся основные действия сюжета.

Отмечается, что каждую неделю планету будут накрывать мощные кориолисовы бури, из-за чего карта игрового мира будет меняться. Игрокам придется заново искать ресурсы и полезные предметы до того, как это сделают конкуренты. Релиз Dune: Awakening состоится 20 мая на ПК.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры Death Stranding 2.

Видео: YouTube / Funcom

Теги: dune awakening, funcom, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии