Вышел трейлер продолжения хоррора "Не дыши"

Фильм выйдет в России 12 августа.

В сети вышел первый трейлер хоррора "Не дыши - 2" режиссера Родольфо Саягеса. Главную роль исполнил американский актер Стивен Лэнг.

Действия сиквела разворачиваются спустя восемь лет после событий первой части. Слепой престарелый мужчина Норман хочет скрыть свое темное прошлое и выступает наставником девочки Феникс. Но его дом атакуют неизвестные, которые хотят похитить девочку. В попытках защитить ее главный герой выпускает внутреннего монстра.

В России сиквел "Не дыши" выйдет в прокате 12 августа.

Ранее мы сообщали, что опубликован трейлер полнометражного приквела "Клан Сопрано".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU