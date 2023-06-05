Вышел трейлер отреставрированной версии фильма "Семь самураев"

Мировая премьера состоится 3 октября.

Кинокомпания Madman Films представила трейлер отреставрированной версии фильма "Семь самураев". Режиссером картины является Акира Куросава.

Выпуск картины приурочен к ее 70-летию. Зрители увидят отреставрированный фильм в 4K-формате. Сюжет рассказывает о гражданской войне в Японии, произошедшей в XVI веке. Бедные крестьяне нанимают семерых самураев для защиты деревни. Мировая премьера состоится 3 октября.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Тайный мир звуков с Дэвидом Аттенборо".

Видео: YouTube / Madman Films