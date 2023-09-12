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Netflix представил трейлер фильма "Тайный мир звуков с Дэвидом Аттенборо"

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Мировая премьера состоится 7 августа.

Netflix представил трейлер фильма "Тайный мир звуков с Дэвидом Аттенборо". Проект выйдет в формате трех серий и будет посвящен особенностям дикой природы.

Знаменитый британский биолог и натуралист продолжит показывать живой мир во всем его разнообразии. Отмечается ,что для съемок проекта были использованы передовые аудиотехнологии, которые помогли раскрыть привычные звуки животных с совершенно новой стороны. Мировая премьера состоится 7 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер мультфильма "Ленивая семейка".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, документальный фильм, тайный мир звуков с дэвидом аттенборо, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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