Мировая премьера состоится 7 августа.

Netflix представил трейлер фильма "Тайный мир звуков с Дэвидом Аттенборо". Проект выйдет в формате трех серий и будет посвящен особенностям дикой природы.

Знаменитый британский биолог и натуралист продолжит показывать живой мир во всем его разнообразии. Отмечается ,что для съемок проекта были использованы передовые аудиотехнологии, которые помогли раскрыть привычные звуки животных с совершенно новой стороны. Мировая премьера состоится 7 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер мультфильма "Ленивая семейка".

Видео: YouTube / Netflix