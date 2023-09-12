Netflix представил трейлер фильма "Тайный мир звуков с Дэвидом Аттенборо". Проект выйдет в формате трех серий и будет посвящен особенностям дикой природы.
Знаменитый британский биолог и натуралист продолжит показывать живой мир во всем его разнообразии. Отмечается ,что для съемок проекта были использованы передовые аудиотехнологии, которые помогли раскрыть привычные звуки животных с совершенно новой стороны. Мировая премьера состоится 7 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер мультфильма "Ленивая семейка".
Видео: YouTube / Netflix
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