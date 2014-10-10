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Вышел дублированный трейлер мультфильма "Ленивая семейка"

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Премьера в России состоится 19 сентября.

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер мультфильма "Ленивая семейка". Режиссерами проекта выступили Таня Венсан и Рикард Куссо.

Сюжет расскажет историю семьи ленивцев, чей дом и ресторан были разрушены ураганом. Они решают переехать в большой город и открыть закусочную на колесах. Их успех вызывает зависть у конкурентов, жаждущих получить фамильную книгу рецептов.

Роли озвучили Лесли Джонс, Реми Хай, Оливия Васкес и другие. Премьера в России состоится 19 сентября.

Ранее Netflix представил трейлер мультфильма "Завороженные".

Видео: YouTube / Capella Film

Теги: capella film, ленивая семейка, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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