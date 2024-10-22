Вышел трейлер новогодней комедии "Баба Яга спасает Новый год"

Премьера в России состоится 12 декабря.

Кинокомпании "Фреш-Фильм" и "Наше кино" представили тизер-трейлер новогодней комедии "Баба Яга спасает Новый год". Режиссерами картины выступили Карен Захаров и Армен Ананикян.

Фильм является сиквелом картины "Баба Яга спасает мир" о приключениях волшебницы в новом времени. В новой истории Баба Яга будет вынуждена спасти мальчика Юру от Снежной Королевы, которая хочет отомстить Деду Морозу за долгие годы заточения в плену.

В главных ролях сыграли Людмила Артемьева, Сергей Никоненко Юлия Такшина, Ян Цапник и другие. Премьера в России состоится 12 декабря.

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Видео: YouTube / Наше кино