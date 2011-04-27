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Вышел трейлер фантастики "Эш" с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом

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Мировая премьера состоится в 2025 году.

Кинокомпания RLJE Films представила трейлер фантастического фильма "Эш". Режиссером картины выступил Стивен Эллисон.

Сюжет расскажет историю девушки Рии, которая приходит в себя на таинственной планете Эш. Героиня обнаруживает, что все члены ее команды убиты, а на помощь ей приходит человек по имени Брион. Вместе с ним Рия должна пройти психологические и физические испытания, а также пройти проверку на доверие.

В главных ролях сыграли Эйса Гонсалес и Аарон Пол. Мировая премьера состоится в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер хоррора "Человек-волк".

Видео: YouTube / RLJE Films

Теги: rlje films, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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