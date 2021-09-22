Вышел трейлер номинированного на "Оскар" фильма "Арман"

Фильм выйдет в свет с 5 декабря 2024 года.

В социальных сетях вышел трейлер номинированного на американскую кинопремию "Оскар" от Норвегии фильма "Арман". Данную картину снял внук режиссера Ингмара Бергмана и актрисы Лив Ульман - Хальвдан Ульман Тёндель. Сюжет истории рассказывает о том, как местной известной актрисе Элизабет звонят из школы, где обучается ее шестилетний сын. Администрация образовательного учреждения не хочет точно говорить о том, что произошло с стенах заведения с ребенком. Инцидент может стать причиной проблем для школы, поэтому его стараются не предавать огласке.Официальная премьера ленты в России запланирована на пятое декабря.

Авторы MultiVersus посвятили трейлер магу Рэйвен из "Юных Титанов".

Фото и видео: YouTube / Апельсинка Дубляж