Авторы MultiVersus посвятили трейлер магу Рэйвен из "Юных Титанов"

Героиня появится в нововведениях к игре.

Издательство Warner Bros. Games и студия разработки Player First Game выпустили геймплейный трейлер, посвящённый новому персонажу платформенного файтинга MultiVersus. К составу основных героев проекта присоединится Рэйвен. Она является членом команды супергероев "Юные Титаны" из комиксов по Вселенной DC. В MultiVersus Рэйвен отведена роль мага. Ее помощниками в сражениях станут ручной ворон и способности телекинеза. Также девушка способна управлять темной энергией. Пользователи смогут увидеть новичка с момента выхода в свежей части нововведений четвёртого сезона, который стартует 12 ноября. Дополнительно изменения предоставят клиента игры две новые карты, два игровых режима и четыре тематических события. Ожидается появление еще одного персонажа: Марселин из мультсериала "Время приключений".

Ева Грин сражается с террористами в трейлере фильма "Грязные ангелы".

Фото и видео: YouTube / MultiVersus