Вышел трейлер мультсериала "Бэтмен: Крестоносец в плаще"

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер мультсериала "Бэтмен: Крестоносец в плаще". Сценаристами проекта выступили Эд Брубейкер и Грег Рука.
Сюжет покажет переосмысление мифологии знаменитого супергероя вселенной DC в эстетике 1940-х годов. Помимо Бэтмена в сериале появятся Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Риддлер, Пингвин и другие персонажи.
Роли озвучили Маккенна Грейс, Минни Драйвер, Кристина Риччи, Джейми Чон и другие. Мировая премьера состоится 1 августа.
Ранее Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз".
Видео: YouTube / DC
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