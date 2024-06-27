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Вышел трейлер мультсериала "Бэтмен: Крестоносец в плаще"

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Мировая премьера состоится 1 августа.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер мультсериала "Бэтмен: Крестоносец в плаще". Сценаристами проекта выступили Эд Брубейкер и Грег Рука.

Сюжет покажет переосмысление мифологии знаменитого супергероя вселенной DC в эстетике 1940-х годов. Помимо Бэтмена в сериале появятся Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Риддлер, Пингвин и другие персонажи.

Роли озвучили Маккенна Грейс, Минни Драйвер, Кристина Риччи, Джейми Чон и другие. Мировая премьера состоится 1 августа.

Ранее Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз".

Видео: YouTube / DC

Теги: prime video, бэтмен крестоносец в плаще, мультсериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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