Вышел трейлер мобильной игры Harry Potter: Magic Awakened

Новинка будет доступна на iOS и Android.

Вышел трейлер мобильной карточной игры Harry Potter: Magic Awakened, которая будет доступна на глобальном рынке. Ранее игра появилась в Китае, где быстро завоевала популярность.

Новинка будет доступна на iOS и Android. В ней можно будет изучать заклинания, сражаться в магических дуэлях, а также заводить дружбу с компаньонами. Также игроки смогут исследовать знакомые по вселенной "Гарри Поттера" локации. Harry Potter: Magic Awakened будет доступна с 27 июня.

Ранее Ubisoft показала первый геймплейный трейлер Star Wars Outlaws.

Видео: YouTube / Harry Potter: Magic Awakened