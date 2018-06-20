Вышел трейлер мини-сериала "Уловка 22" с Джорджом Клуни

Премьера сериала запланирована на 17 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Hulu показал первый трейлер мини-сериала "Уловка 22" с Джорджом Клуни в главной роли. Видео было опубликовано на официальном сайте организации.

Пилот ВВС США капитан Йоссариан служит на острове в Тирренском море. Герой не желает погибать и ссылается на сумасшествие, что является официальной причиной для отстранения от полётов. Однако высшие чины упрекают его в здравомыслии, ссылаясь на постановление "Уловка-22", согласно которому открыто говорить о своем сумасшествии может только здоровый человек.

Главные роли в сериале исполнили обладатель премии "Осар" Джордж Клуни, Хью Лори ("Доктор Хаус"), Кристофер Эбботт ("Человек на Луне"), Рафи Гаврон ("Звезда Родилась") и другие. Премьера сериала запланирована на 17 мая 2019 года.

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Видео: Hulu