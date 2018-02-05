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В Интернете опубликован трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

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В Сети выложили новый трейлер к фильму "Миссия невыполнима: Последствия".

В Сети появился трейлер фильма с Томом Крузом “Миссия невыполнима”. Новая часть получила название “Последствия”. 
 
Как и предыдущие части данной франшизы, данную картину выпустит студия Paramount Pictures. Известно, что в мировой кинопрокат кинолента выйдет 6 июля 2018 года. Режиссером “Последствий”” стал создатель пятой части Кристофер МакКуорри. В актерский состав вновь войдет шведская актриса Ребекка Фергюсон. 
 
Напомним, что первый фильм “ Миссия невыполнима” вышел в 1996 году. Сейчас вышло уже пять частей с героем Итана Хоука. 
 
Видео: YouTube/ Paramount Pictures Россия
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Категории: Мировые новости Кино

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