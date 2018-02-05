В Интернете опубликован трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

В Сети выложили новый трейлер к фильму "Миссия невыполнима: Последствия".

В Сети появился трейлер фильма с Томом Крузом “Миссия невыполнима”. Новая часть получила название “Последствия”.

Как и предыдущие части данной франшизы, данную картину выпустит студия Paramount Pictures. Известно, что в мировой кинопрокат кинолента выйдет 6 июля 2018 года. Режиссером “Последствий”” стал создатель пятой части Кристофер МакКуорри. В актерский состав вновь войдет шведская актриса Ребекка Фергюсон.

Напомним, что первый фильм “ Миссия невыполнима” вышел в 1996 году. Сейчас вышло уже пять частей с героем Итана Хоука.

Видео: YouTube/ Paramount Pictures Россия