Вышел трейлер комедийного боевика "Садовник"

Мировая премьера состоится 10 января 2025 года.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер комедийного боевика "Садовник". Режиссером картины выступил Давид Шарон.

Сюжет расскажет историю человека, который попал в черный список правительства. Вместе со странным садовником, который работает на семью героя, они разрабатывают план, чтобы избежать убийства и защитить свою семью.

В главных ролях сыграли Жан-Клод Ван-Дамм и Микаэль Юн. Мировая премьера состоится 10 января 2025 года.