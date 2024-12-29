Вышел трейлер комедийного боевика "Садовник"

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер комедийного боевика "Садовник". Режиссером картины выступил Давид Шарон.
Сюжет расскажет историю человека, который попал в черный список правительства. Вместе со странным садовником, который работает на семью героя, они разрабатывают план, чтобы избежать убийства и защитить свою семью.
В главных ролях сыграли Жан-Клод Ван-Дамм и Микаэль Юн. Мировая премьера состоится 10 января 2025 года.Ранее мы сообщали, что вышел русский трейлер комедийной драмы "Пранкеры". Видео: YouTube / Amazon Prime Video France
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