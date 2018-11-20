В сети появился трейлер черной комедии "Папа, сдохни"

Фильм должен выйти в прокат 4 апреля.

На YouTube появился трейлер новой российской комедии "Папа, сдохни" режиссера Кирилла Соколова. Авторы позиционируют этот фильм как "неожиданный и неполиткорректный экшен с черным юмором и непредсказуемыми поворотами".

По сюжету самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести и кровопролития.

Для режиссера Кирилла Соколова эта работа стала дебютной. Главные роли в черной комедии сыграли Александр Кузнецов и Виталий Хаев. Фильм получил главный приз XXVI фестиваля "Окно в Европу" в конкурсной программе "Игровое кино. Осенние премьеры".

Премьера кинокартины в мире состоялась на Международном фестивале "Темные ночи" в Таллине, который проходил с 16 ноября по 2 декабря. В российский прокат "Папа, сдохни" выйдет 4 апреля.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер мультфильма "История игрушек 4".

Видео: YouTube / iVideos