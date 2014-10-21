Вышел трейлер комедии "Манюня: День рождения Ба"

Премьера в России состоится 13 февраля 2025 года.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила трейлер комедии "Манюня: День рождения Ба". Режиссером картины выступил Арман Марутян.

Фильм станет заключительной частью франшизы, снятой по мотивам книг писательницы Наринэ Абгарян. Манюня и ее семья готовится к юбилею бабушки. Однако подготовке к празднику мешают разные события. Помимо испорченного торта и сбежавшего барана выясняется, что Манюню взяли в престижную школу, и она переедет в другой город.

В главных ролях сыграли Екатерина Темнова, Джульетта Степанян, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие. Премьера в России состоится 13 февраля 2025 года.

Ранее Sony Pictures представила первый трейлер фильма "Каратэ-пацан: Легенды".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино