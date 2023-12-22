Вышел трейлер коллекционного события "Внутренний зверь" в Apex Legends

Релиз новинки уже состоялся.

Авторы компьютерной игры Apex Legends сообщили о начале очередного события под названием "Внутренний зверь". В прошлом месяце для пользователей стартовал сезон "Прорыв", в котором авторы предусмотрели ряд важных изменений геймплея и механики. В частности, серьезную проработку прошли особые деревья навыков персонажей и щиты. Данный сезон оказался приурочен к пятилетию шутера, который отпраздновал день рождения 4 февраля.

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Также ведущий аниматор игры Мой Перра признался подписчикам в том, что студия оказалась не готова к такому большому успеху. В результате это сказалось на неспособности поддерживать внутренние процессы должным образом, потому что команда разработчиков не успевала "делать всё везде и сразу".

Авторы Conan Exiles провели свежую презентацию своей новой игры Dune Awakening.

Фото и видео: YouTube / Apex Legends