Авторы Conan Exiles провели свежую презентацию своей новой игры Dune Awakening

Релиз игры еще неизвестен.

Компания Funcom провела в социальных сетях презентацию грядущей MMO-выживалки Dune: Awakening, показав пользователям свежие кадры и раскрыв больше подробностей о проекте. Ролик получил название Survive Arrakis. Он содержит в себе геймплей игры и различные элементы, включая транспортные средства, способности персонажей, строительство и песчаных червей. Вторую видеозапись создатели посвятили процессу переноса оригинальной книжной истории "Дюны" в игровой и кино- форматы. Креативный директор Dune: Awakening Джоэл Байлос приоткрыл рабочий процесс вместе с оператором Грегор Фрейзером. Последний создавал две экранизации "Дюны" режиссёра Дени Вильнёва.

Авторы игры подчеркнули, что в Dune: Awakening есть специальная зона только для PvP. Там периодически бушует Кориолисова буря и полностью меняется окружающая среда. Проект будет доступен на персональных компьютерах, консолях Xbox Series и PS5. Официальную дату выхода игры в свет разработчики пока не называли.

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Фото и видео: YouTube / Funcom