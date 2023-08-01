Вышел трейлер к издаваемому Quantic Dream приключению Under the Waves

Игра будет доступна пользователям PC, PlayStation и Xbox.

Разработчик Quantic Dream представил трейлер приключения Under the Waves по случаю старта предзаказов игры.

Проект расскажет о технофутуристических 1970-х годах, а также погрузит игроков в пучину Северного моря. Главным героем выступит водолаз по имени Стэн. По словам разработчиков, пользователей ждет сюрреалистическое приключение с трогательной историей, а также возможность исследовать морские глубины.

Under the Waves выйдет 29 августа. Игра будет доступна пользователям PC, PlayStation и Xbox.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер экшена Lost Soul Aside.

Видео: YouTube / Quantic Dream