Вышел трейлер к издаваемому Quantic Dream приключению Under the Waves

Разработчик Quantic Dream представил трейлер приключения Under the Waves по случаю старта предзаказов игры.
Проект расскажет о технофутуристических 1970-х годах, а также погрузит игроков в пучину Северного моря. Главным героем выступит водолаз по имени Стэн. По словам разработчиков, пользователей ждет сюрреалистическое приключение с трогательной историей, а также возможность исследовать морские глубины.
Under the Waves выйдет 29 августа. Игра будет доступна пользователям PC, PlayStation и Xbox.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер экшена Lost Soul Aside.
Видео: YouTube / Quantic Dream
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