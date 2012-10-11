Вышел трейлер экшена Lost Soul Aside

Дата релиза игры пока неизвестна.

Разработчик UltiZero Games представил трейлер экшена Lost Soul Aside, который будет доступен пользователям ПК и консоли PlayStation 5.

В опубликованном ролике демонстрируются возможности графических технологий от компании Nvidia. События игры развернутся в мире, где сосуществуют вместе технологии и магия. Геймплей строится на динамичных и напряженных сражениях.

Дата релиза Lost Soul Aside пока неизвестна. Ожидается, что игра станет доступна в первой половине 2024 года.

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Видео: YouTube / Gematsu