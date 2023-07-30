Вышел новый трейлер игры Path of Exile 2

Новинка пока не имеет даты релиза.

Студия Grinding Gear Games представила новый трейлер ролевой игры Path of Exile 2. Его показали в рамках фестиваля ExileCon 2023.

На опубликованных кадрах разработчики представили некоторые Восхождения и некоторых боссов, с которыми предстоит столкнуться игрокам. В сиквеле обешают порядка 600 монстров и 240 активных навыков.

Path of Exile 2 пока не имеет даты релиза. Ожидается, что закрытый доступ к игре состоится в июне 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер Ratata.

Видео: YouTube / Path of Exile