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Вышел новый трейлер игры Path of Exile 2

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Новинка пока не имеет даты релиза.

Студия Grinding Gear Games представила новый трейлер ролевой игры Path of Exile 2. Его показали в рамках фестиваля ExileCon 2023.

На опубликованных кадрах разработчики представили некоторые Восхождения и некоторых боссов, с которыми предстоит столкнуться игрокам. В сиквеле обешают порядка 600 монстров и 240 активных навыков.

Path of Exile 2 пока не имеет даты релиза. Ожидается, что закрытый доступ к игре состоится в июне 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер Ratata.

Видео: YouTube / Path of Exile

Теги: path of exile 2, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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