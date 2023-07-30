Вышел новый трейлер игры Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games представила новый трейлер ролевой игры Path of Exile 2. Его показали в рамках фестиваля ExileCon 2023.
На опубликованных кадрах разработчики представили некоторые Восхождения и некоторых боссов, с которыми предстоит столкнуться игрокам. В сиквеле обешают порядка 600 монстров и 240 активных навыков.
Path of Exile 2 пока не имеет даты релиза. Ожидается, что закрытый доступ к игре состоится в июне 2024 года.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер Ratata.
Видео: YouTube / Path of Exile
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