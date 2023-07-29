Вышел новый трейлер Ratata

Создатели игры хотят собрать деньги на ее выпуск на Kickstarter.

В этом месяце авторы Patapon анонсировали духовную наследницу компьютерной игры в видео своего нового проекта Ratatan. В социальных сетях появился презентационный ролик с игровым процессом. Известно, что денежные сборы с 31 откроются на платформе Kickstarter. В том случае, если пользователи смогут набрать необходимую сумму, то Ratatan выйдет на персональных компьютерах. В дальнейшем разработчики из компании намерены доработать игру для тог, чтобы она появилась на консолях. Финансирование должно обеспечить проект новыми режимами, механиками, а также мини-играми. Дополнительно создатели поставили перед собой цель выпустить физические издания консольных версий и высококачественные тематические товары. Напомним, что геймдизайнером стал Хироюки Котани, создавший серию Patapon. В качестве композитора выступает Кеммей Адати, звукорежиссёр Patapon.

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Фото и видео: YouTube / Gematsu