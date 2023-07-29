Авторы Path of Exile представили одно из крупнейших дополнений с датой выхода

Дополнение выйдет в свет с 18 августа.

Разработчики компьютерной игры Path of Exile представили дополнение под названием "Испытание предков". Речь идет об одном из крупнейших обновлений проекта, которое выйдет в свет с 18 августа на персональных компьютерах и с 23 августа на игровых консолях. В рамках дополнения пользователю предстоит посетить загробную жизнь каруи и победить десять племён в серии турниров ради престижных наград. По мере прохождения и схваток с племенами игрок будет собирать различных воинов с разными характеристиками. Именно они будут расставляться на "доиске", а затем - автоматически вступать в сражения с противниками. Одной из уникальных наград дополнения станет возможность нанесения татуировок на навыки персонажа для увеличения характеристик. Также в Path of Exile авторы презентуют предмет "предсказание". Этот объект пользователи смогут хранить в рабочем инвентаре до выполнения определённого условия. При выполнении всех условий персонаж получит от него уникальный эффект. В частности, речь может идти о способности открывать порта в город при гибели персонажа.

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Фото и видео: YouTube / Path of Exile