Вышел трейлер хоррора "Яга. Кошмар темного леса" от режиссера "Пиковой дамы"

Хоррор выйдет на большие экраны 31 октября 2019 года.

На официальном YouTube-канале кинокомпании "Централ партнершип" выложили трейлер хоррора "Яга. Кошмар темного леса". Премьера ленты запланирована на 31 октября 2019 года.

По задумке, молодая семья с двумя детьми решает нанять няню. Однако, в скором времени из дома пропадают и дочка, и няня. Родители даже не помнят о существовании дочери Вари и уж тем более няни. Искать сестру приходится старшему в семье ребенку.

Режиссер фильма: Святослав Подгаевский ("Невеста", "Русалка. Озеро мертвых", "Пиковая дама: Черный обряд"). В главных ролях: Марьяна Спивак, Светлана Устинова, Алексей Розин и другие.

Фото и видео: Central Partnership/ YouTube