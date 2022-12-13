Вышел трейлер финального сезона сериала "Звездный путь: Пикар"

Премьера финального сезона состоится 16 февраля.

Paramount + представил трейлер финального сезона сериала "Звездный путь: Пикар". Сериал входит в популярную научно-фантастическую франшизу "Звездный путь".

Сюжет третьего сезона завершит историю легендарного адмирала Жана-Люка Пикара. Он будет вовлечен в самую опасную миссию из всех, которые у него когла-либо были. Последнее приключение пикара начнется с послания давно потерянного друга.

Сэр Патрик Стюарт вернется к роли главного героя сериала. Премьера финального сезона состоится 16 февраля.

Ранее Netflix представил трейлер комедийного детектива "Убийство на яхте 2".

Видео: YouTube / Comicbook.com