Вышел трейлер фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"

Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Режиссером картины выступил Игорь Волошин.

Фильм является экранизацией известной повести Александра Волкова. В центре сюжета окажется девочка Элли, которую унес ураган в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героине вместе с новыми друзьями предстоит отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город и найти волшебника, который исполнит их заветные желания.

В ролях: Катя Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и другие. Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Ранее Netflix представил трейлер мультфильма "Очарованная".

Видео: YouTube / Central Partnership