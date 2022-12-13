Вышел трейлер фильма "Один день в шкуре льва" с Джей Кеем Симмонсом

Мировая премьера состоится 4 апреля.

Студия Lionsgate представила трейлер фильма "Один день в шкуре льва" режиссера Джона Свэба.

Сюжет рассказывает историю наемного убийцы, которого отправили расправиться с хитрым должником, но после неудачи берет в заложники официантку Лолу, с помощью которой собирается заработать много денег и спасти из тюрьмы своего сына.

В фильме снялись Скотт Каан, Джей Кей Симмонс и Фрэнк Грилло. Мировая премьера состоится 4 апреля.

Ранее Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами".

Видео: YouTube / IGN Movie Trailers