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Вышел трейлер фильма "Один день в шкуре льва" с Джей Кеем Симмонсом

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Мировая премьера состоится 4 апреля.

Студия Lionsgate представила трейлер фильма "Один день в шкуре льва" режиссера Джона Свэба.

Сюжет рассказывает историю наемного убийцы, которого отправили расправиться с хитрым должником, но после неудачи берет в заложники официантку Лолу, с помощью которой собирается заработать много денег и спасти из тюрьмы своего сына.

В фильме снялись Скотт Каан, Джей Кей Симмонс и Фрэнк Грилло. Мировая премьера состоится 4 апреля.

Ранее Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами".

Видео: YouTube / IGN Movie Trailers

Теги: lionsgate, один день в шкуре льва, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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