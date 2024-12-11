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Вышел трейлер фильма "Мир юрского периода: Перерождение"

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Мировая премьера состоится 2 июля.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фильма "Мирю юрского периода: Перерождение". Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс.

Сюжет фильма не будет связан с трилогией "Мира юрского периода", однако в его центре также окажется появление динозавров в современном мире. Группа исследователей намерена собрать образцы ДНК трех гигантских существ, чтобы создать мощное лекарство.

В главных ролях сыграли Скарлетт Йоханссон, Махершала Али, Руперт Френд и другие. Мировая премьера состоится 2 июля.

Ранее Netflix представил трейлер мультфильма "Планктон".

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: universal pictures, мир юрского периода перерождение, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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