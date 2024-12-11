Мировая премьера состоится 7 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультфильма "Планктон". Режиссером картины выступил Дэйв Мидхэм.

Мультфильм является частью вселенной Губки Боба и сконцентрируется вокруг Планктона, главного злодея и противника героя. По сюжету соратница Планктона, компьютер Карен решает поработить город Бикини Боттон. Злодею приходится объединиться с Губкой Бобом, чтобы спасти жителей.

Роли озвучили Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс и другие. Мировая премьера состоится 7 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги".

Видео: YouTube / Netflix