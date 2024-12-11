  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
130
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил трейлер мультфильма "Планктон"

0 0

Мировая премьера состоится 7 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультфильма "Планктон". Режиссером картины выступил Дэйв Мидхэм.

Мультфильм является частью вселенной Губки Боба и сконцентрируется вокруг Планктона, главного злодея и противника героя. По сюжету соратница Планктона, компьютер Карен решает поработить город Бикини Боттон. Злодею приходится объединиться с Губкой Бобом, чтобы спасти жителей.

Роли озвучили Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс и другие. Мировая премьера состоится 7 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мультфильм, планктон, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии