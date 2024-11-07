Вышел трейлер фильма "Легенды наших предков"

Премьера в России состоится весной 2025 года.

Кинокомпании ID Production и "Атмосфера кино" представили трейлер фильма "Легенды наших предков". Режиссером картины выступил Иван Соснин.

Сюжет расскажет историю репортера из Екатеринбурга, который по заданию редакции оказался в затерянном среди тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса. После возвращения домой он начинает видеть и слышать этого духа. К герою обращаются за помощью спасти исчезающих фантастических созданий.

В главных ролях сыграли Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и другие. Премьера в России состоится весной 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Василий" с Александром Петровым.

Видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры