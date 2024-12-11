Вышел трейлер фильма "Компаньон"

Мировая премьера состоится 31 января.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер фантастического фильма "Компаньон". Режиссером картины выступил Дрю Хэнкок.

Синопсис фильма не раскрывается. В новом видео показали, как некий парень вероятно держит в заложниках девушку. Также в трейлере показали ряд жестоких эпизодов.

В главных ролях сыграли Джек Куэйд, Руперт Френд, Софи Тэтчер, Лукас Гейдж и другие. Мировая премьера состоится 31 января.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "В фантастических землях".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures