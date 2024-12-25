Вышел трейлер фильма "В фантастических землях"

Мировая премьера состоится 28 февраля.

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма "В фантастических землях". Режиссером картины выступил Пол У. С. Андерсон.

Фильм является экранизацией одноименного рассказа Джорджа Р. Р. Мартина. Сюжет рассказывает историю волшебницы, которая отправляется в потерянные земли вместе с проводников на поиски магической силы, позволяющей человеку превращаться в оборотня.

В главных ролях сыграли Милла Йовович и Дэйв Батиста. Мировая премьера состоится 28 февраля.

Ранее Netflix представил тизер фильма "Счастливчик Гилмор 2".

Видео: YouTube / Vertical