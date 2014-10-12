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Вышел трейлер фильма "Больше, чем футбол"

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Премьера в России состоится 12 июня.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "Больше, чем футбол". Режиссером картины выступил Виктор Демент.

В центре сюжет окажется главный тренер сборной России, который собирает команду из так называемых "сбитых летчиков". У них не получается объединиться в одно целое из-за разных интересов. Но игроков может объединить девочка, судьба которой напрямую связана с их победами или проигрышами

В главных ролях сыграли Александр Самойленко, Роман Мадянов, Иван Охлобыстин, Алексей Воробьев и другие. Премьера в России состоится 12 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Как приручить дракона".

Видео: ВК / Централ Партнершип

Теги: больше чем футбол, трейлер, фильм, централ партнершип
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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