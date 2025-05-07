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Вышел новый трейлер фильма "Как приручить дракона"

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Мировая премьера состоится 13 июня.

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер экранизации мультфильма "Как приручить дракона". Режиссером картины выступил Дин ДеБлуа.

Сюжет расскажет историю дружбы подростка Иккинга из племени, которое борется с драконами. Его жизнь меняется после знакомства с драконом Беззубиком.

В главных ролях сыграли Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер и другие. Мировая премьера состоится 13 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Жизнь Чака".

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: universal pictures, как приручить дракона, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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