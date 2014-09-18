Вышел дублированный трейлер фильма "Жизнь Чака"

Премьера в России состоится 5 июня.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Жизнь Чака". Режиссером картины выступил Майк Флэнаган.

Сюжет фильма основан на новелле Стивена Кинга в трех главах из жизни обычного человека по имени Чарльз Кранц, начиная со смерти главного героя и заканчивая его детством в доме с привидениями.

В главных ролях сыграли Том Хиддлстон, Марк Хэмилл, Карен Гиллан, Мэттью Лиллард и другие. Премьера в России состоится 5 июня.

Ранее A24 представила трейлер фильма "Рай и ад".

Видео: YouTube / Вольга